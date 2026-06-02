“Queremos replicar lo que hizo la Generación Dorada, o incluso superarlo... Hay que jugar mejor y en clubes más grandes”

La selección chilena sigue afinando detalles en Lisboa con miras al amistoso contra Portugal, encuentro programado para el próximo sábado 6 de junio.

Este martes, el seleccionado nacional, Clemente Montes, atendió a los medios presentes en Lisboa, entre ellos ADN Deportes, y se refirió al importante reto que enfrentará el combinado nacional ante el conjunto portugués.

“Obviamente que se puede jugar de igual a igual ante Portugal. Hay que confiar en el técnico, es su idea, y si la cumplimos al 100, yo creo que podemos lograr un buen resultado”, comentó el delantero de Universidad Católica.

En la misma línea, el atacante valoró su llamado a La Roja tras las buenas actuaciones que ha tenido en la UC. “Es una oportunidad muy linda y esto se debe al momento que estoy viviendo. Espero aprovechar esta instancia y agarrar más confianza para mantenerme en la selección”, señaló.

Además, el futbolista “cruzado” abordó el proceso de renovación que atraviesa la selección chilena luego del fin de la Generación Dorada. “La Generación Dorada nos marcó a todos. Obviamente, nosotros queremos replicar lo que hicieron, o incluso superarlo. Para eso hay que trabajar. Varios jugadores que hoy están en la selección están jugando afuera, pero hay que jugar mejor y en clubes más grandes”, aseguró.

Montes y su deseo de volver a Europa

Por otro lado, Clemente Montes se mostró contento por su buen presente en la UC y abordó con mesura la posibilidad de partir al extranjero este año.

“Estoy viviendo el presente en Católica, disfrutando el proceso. Si viene algo más, tocará verlo en su momento. Por ahora no he tenido contactos. En estos momentos estoy enfocado en Católica y en la selección”, sostuvo el ariete de 25 años.

Por último, el delantero expresó su intención de volver al fútbol europeo, tras su breve experiencia en el Celta de Vigo B durante 2023. “Si se da la oportunidad de volver a Europa, ojalá que así sea. Estamos trabajando para eso”, concluyó.