¿Qué anuncios gustaron más? Estas fueron las medidas de Kast con mayor apoyo tras la Cuenta Pública

01 DE JUNIO DE 2026/ VALPARAISO Presidente de la República, José Antonio Kast en su primera cuenta publica en el salón plenario del Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante este martes, una nueva edición del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) dio a conocer la percepción de la ciudadanía sobre la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, instancia en la que el Mandatario realizó un balance de sus casi tres meses de gestión y anunció una serie de medidas en distintas áreas.

De acuerdo con el sondeo, realizado sobre 1.336 casos, un 75% de los consultados afirmó haber visto o haberse informado sobre la Cuenta Pública presidencial.

Entre quienes conocieron el discurso, un 37% lo evaluó de manera positiva , mientras que un 29% tuvo una opinión negativa. Sin embargo, el estudio mostró una marcada diferencia según la posición política de los encuestados: un 77% de las personas identificadas con la derecha valoró positivamente la intervención, mientras que un 68% de quienes se ubican en la izquierda la evaluó negativamente.

Respecto de los mensajes del Presidente, la frase que generó mayor identificación fue: “A quien quema, roba o asesina, le debe caer todo el peso de la ley”, alcanzando un 23% de preferencias y un 91% de nivel de acuerdo entre los encuestados.

En cuanto a las medidas anunciadas, todas obtuvieron respaldo mayoritario. Las mejor evaluadas fueron los subsidios de vivienda para la clase media, con un 84% de apoyo; la Sala Cuna Universal, con un 82%; y el ajuste fiscal sin afectar beneficios sociales, con un 80%.

Asimismo, un 72% se mostró de acuerdo con la propuesta de reformar el sistema de admisión escolar para incorporar el mérito académico y ampliar la capacidad de elección de los padres.

En materia de seguridad, un 70% respaldó la creación de un Registro de Vándalos, iniciativa que contempla la pérdida de beneficios sociales —como la gratuidad, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o subsidios de arriendo— para quienes sean condenados por determinados delitos.