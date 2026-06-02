Operativo “Guaraní” desarticula red de trata sexual en Chile: hay 10 detenidos en cuatro ciudades

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Un amplio operativo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual, con diligencias simultáneas en Puerto Montt, Castro, Viña del Mar y Santiago.

El procedimiento, denominado “Guaraní”, terminó con 10 personas detenidas, entre ciudadanos chilenos y extranjeros.

Según los antecedentes entregados por los investigadores, las víctimas son principalmente mujeres paraguayas en situación de vulnerabilidad, quienes habrían sido captadas bajo falsas promesas laborales.

Víctimas eran captadas en Paraguay y trasladadas a Chile

La investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal dedicada a captar mujeres en Paraguay para luego trasladarlas a Chile y someterlas a explotación sexual en distintas regiones del país.

El subprefecto Sergio Castro, oficial a cargo de la indagatoria, explicó que la organización habría abierto puntos de operación en distintas zonas. “Se establece que se abren ciertas sucursales, tanto en la región de Valparaíso como en la región de Los Lagos”, señaló.

El detective agregó que, mediante múltiples técnicas investigativas, se determinó que el grupo tenía carácter transnacional. “Captaba mujeres principalmente en Paraguay, y posteriormente eran trasladadas a nuestro país, siendo los lugares de recibimiento y acogida la ciudad de Valparaíso y Puerto Montt”, detalló.

Por su parte, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, sostuvo que las víctimas llegaron engañadas a Chile. “Son mujeres que vinieron bajo una expectativa de tener trabajo en nuestro país, fueron engañadas pensando que iban a tener un mejor futuro para ellas y sus familias”, afirmó.

La persecutora agregó que las afectadas fueron sometidas a graves condiciones de vulneración. “Fueron traídas acá bajo condiciones bastante deprivadas y fueron claramente vulnerados todos sus derechos al ser víctimas de trata de personas”, indicó.

Durante los allanamientos, los equipos especializados incautaron dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. Estos antecedentes serán incorporados a la carpeta investigativa para determinar el alcance de la red y sus eventuales conexiones internacionales.