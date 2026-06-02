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“La pasé mal en Colo Colo; las críticas siempre son dañinas y yo no soy de fierro... Las redes sociales son destructivas”

Javier Correa abordó sus semanas más difíciles en el “Cacique” y también explicó cómo logró revertir la situación. “Ahora me siento pleno, contento, disfruto el día a día”, aseguró el delantero albo.

Daniel Ramírez

@colocolooficial

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Javier Correa está viviendo un renacer en Colo Colo tras atravesar un periodo difícil donde perdió la titularidad, acumuló varios partidos sin convertir y recibió duras críticas por parte de la hinchada alba.

El delantero argentino recuperó el protagonismo y ya suma siete goles en los últimos cinco partidos del “Cacique” por el Campeonato Nacional.

Este lunes, Correa estuvo como invitado en el programa “Tipsters” de Juegaenlínea, instancia en la que abordó sus semanas más difíciles en Colo Colo y también explicó cómo logró revertir la situación.

“Yo soy consciente de que no estaba en un buen momento. Me lesioné, salí del equipo titular, y ahí es donde uno tiene que ser autocrítico y autoexigente. Si los goles no llegaban, es porque estaba errando en algo. Después me enfoqué y ahora me están saliendo las cosas”, partió señalando el ‘9′ de los albos.

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El ariete trasandino reconoció que las críticas que recibió en su momento le afectaron personalmente. “Sí, lo pasé mal. Las críticas siempre son dañinas. Somos seres humanos, sentimos. No soy de fierro. Un error, una crítica, un momento familiar o algo que pasa, siempre duele, siempre es feo. Las redes sociales son muy destructivas”, comentó.

“La pasé mal, pero a la vez digo: ‘Hay algo que dejé de hacer y por eso llegaron todas esas críticas’. Entonces volví a la base, volví a donde realmente tengo que estar. Ahora me siento pleno, contento, disfruto el día a día”, aseguró el futbolista de 33 años.

Javier Correa concluyó con una reflexión: “Si le sonríes a la gente o a la vida, eso vuelve. Pero si andas enojado todo el día, te vuelven cosas para que te sigas quejando y sigas enojando”.

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