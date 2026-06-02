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Exfutbolista chileno que estuvo al borde de la muerte se confiesa: “Vivo de lo que vendo: ropa, zapatillas, porotos y longanizas”

“Fue lo peor que he vivido, incluso más penca que esos días en que andaba bebiendo alcohol”, afirmó Mauricio Cataldo sobre la emergencia médica que vivió en octubre de 2025.

Javier Méndez

Exfutbolista chileno que estuvo al borde de la muerte se confiesa: “Vivo de lo que vendo: ropa, zapatillas, porotos y longanizas”

En octubre de 2025 se dio a conocer una lamentable noticia que preocupó al deporte chileno: el exfutbolista Mauricio Cataldo sufrió un accidente cerebrovascular, un infarto al corazón y debió ser operado de urgencia.

Ahora, el campeón del torneo de Primera División con Cobreloa (2004) y Unión Española (2005), se refirió a la situación que lo tuvo al borde de la muerte, explicando, de paso, su presente.

“Se me durmió el brazo derecho y me vino un dolor acá atrás en la cabeza, que nunca había sentido. Fue lo peor que he vivido, incluso más penca que esos días en que andaba bebiendo alcohol. Hubo un momento en que ya no quería más”, contó en diálogo con LUN.

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Según su relato, hasta hoy no sabe por qué le vino un ACV. “Eso es lo peor, porque uno ahora vive con miedo”, confesó el hombre que es recordado por un gol de rabona que le hizo a Johnny Herrera cuando Universidad de Concepción eliminó a Universidad de Chile en los playoffs del año 2003.

Cataldo afirmó que ha vuelto al ejercicio, incluso participando en la Liga Amigos del Fútbol de Peñalolén. Eso sí, la advertencia que le dio el doctor fue que se tomara con calma el retorno a la actividad.

Evidentemente, la emergencia médica implicó un gasto y, al ser consultado sobre cómo lo pagó, dijo: “En eso estoy, yo no recibo ayuda de nadie. Solo vivo de lo que vendo: ropa, zapatillas, porotos y longanizas; cualquier cosa que pillo la compro barata para después revenderla. También vendo perfumes y hasta ollas”.

Sostuvo que esa veta de comerciante la tuvo desde pequeño. “Yo era cabro chico y andaba con mi mamá vendiendo orégano (…). Después, con el tiempo, empecé a jugar a la pelota y me empezó a ir bien, pero lo de comerciante siempre lo tuve”, añadió.

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