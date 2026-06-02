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Congreso despacha a ley “Escuelas Protegidas”: oposición anuncia que irá al Tribunal Constitucional

La Cámara aprobó los cambios del Senado y dejó listo el proyecto. PS, FA y PPD hicieron reserva de constitucionalidad.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de “Escuelas Protegidas”, luego de aprobar las modificaciones incorporadas por el Senado.

La iniciativa avanzó en distintas votaciones, con respaldos de 105 votos a favor, luego 119 apoyos y una tercera votación que volvió a registrar 105 votos favorables.

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Pese a la aprobación, parlamentarios del Partido Socialista, el Frente Amplio y el PPD realizaron una reserva de constitucionalidad, fórmula con la que dejaron constancia de sus reparos y anticiparon que podrían llevar el proyecto ante el Tribunal Constitucional.

Con este resultado, la ley queda lista para su promulgación, aunque su implementación podría enfrentar un nuevo capítulo si la oposición concreta el requerimiento ante el TC.

El debate se da en medio de la agenda de seguridad escolar impulsada por el Gobierno y las críticas de sectores que cuestionan el alcance de la norma.

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