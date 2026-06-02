“Quieren dar otro paso”: filtran inesperada decisión de Jorge Valdivia con su nueva pareja

Fue hace poco más de tres meses, cuando se destapó que Jorge Valdivia le dio una nueva oportunidad al amor, tras filtrarse que está en una relación con la periodista y empresaria Priscilla “Titi” Armenakis.

Desde entonces, el “Mago” ha compartido una serie de registros a través de sus redes sociales en donde ha expuesto lo feliz que está en su nueva relación.

Las cosas entre ambos parecen ir tan bien, que el exfutbolista le habría regalado un anillo a su pareja, según contó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez en el programa Hay que decirlo.

“Es una figura de la farándula que rehízo su vida y la rehízo de tal manera que entregó un anillo a su pareja. Es más de compromiso que de matrimonio, formalizaron. Quieren dar otro paso importante...”, lanzó la comunicadora.

“El hombre que le entregó anillo a su polola, es el señor Jorge Valdivia”, expuso la comunicadora. Sin embargo, este no sería el único paso que daría el exfutbolista con su nueva pareja.

En esa línea, Gutiérrez afirmó que Valdivia “está tan enamorado, tan ilusionados, que están pensando en irse a vivir juntos”, lanzó.

La decisión que estaría barajando la pareja de irse a vivir juntos se podría concretar, considerando que la semana pasada cambiaron las medidas cautelares contra Valdivia, luego de que le retiraron el arresto domiciliario nocturno. Ahora, el exfutbolista de Colo Colo debe cumplir con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, detalló Cecilia Gutiérrez en el programa.