Kramer sorprende con imitación al Presidente José Antonio Kast y recreó el polémico momento de la Cuenta Pública 2026: “Show de emergencia...”

Stefan Kramer sorprendió este lunes en redes sociales con una nueva imitación del presidente José Antonio Kast, recreando lo que fue la Cuenta Pública realizada durante esta jornada.

El humorista recreó el polémico momento en que un asistente del público le gritó: “¡Mentiroso!”, justo cuando el mandatario estaba terminando su discurso en el Congreso Nacional.

Kramer ironizó con los gestos realizados por José Antonio Kast y también utilizó algunos de los conceptos más repetidos por el Presidente, como el término “emergencia”.

El video rápidamente se llenó de comentarios elogiando al humorista. “El más rápido del oeste”, “Uta, que te han dado material” y “Estás en tu mejor momento” fueron algunas de las reacciones que se pueden leer en la publicación.

Actualmente, Stefan Kramer se encuentra promocionando su espectáculo “Show de Emergencia”, que se realizará los próximos 19 y 20 de junio en el Teatro San Ginés.