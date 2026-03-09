;

FOTO. Jorge Valdivia tendría relación amorosa con reconocida periodista y empresaria: esto dijo Daniela Aránguiz

La periodista Cecilia Gutierrez reveló la información en una nueva emisión de Primer Plano.

Nicolás Lara Córdova

Tras meses de polémicas, Jorge Valdivia tendría una nueva relación amorosa. En una nueva emisión de Primer Plano, los panelistas del programa de farándula revelaron la identidad de la nueva polola del “Mago”.

El ex futbolista estaría saliendo con la joven empresaria Priscilla “Titi” Armenakis.

Según la información comentada por Cecilia Gutiérrez, la relación ya tendría unos meses de haberse conformado y que ya existe la confianza necesaria dentro del entorno de Jorge Valdivia.

“Tiene una relación efectivamente hace poquito más de tres meses. Han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos”, explicó la panelista en el espacio televisivo.

Uno de los detalles entregados en el programa de Chilevisión es que la ex pareja de Valdivia, Daniela Aránguiz, ya conocería a Armenakis.

“Si él lo está pasando bien ahora o está con una pareja, lo felicito y le deseo lo mejor. Yo creo que ya pasaron cuatro años de nuestro divorcio, de nuestra separación y es momento de que él rehaga su vida”, comentó la ex pareja de Jorge Valdivia.

“Mientras quieran a mis hijos y que sean buena onda con mis hijos como es ella, siempre va a tener mi cariño y mi respeto”, cerró la panelista del programa Sígueme.

¿Quién es Priscilla “Titi” Armenakis?

Según la información entregada por los panelistas de Primer Plano, Priscilla “Titi” Armenakis es una periodista de profesión que actualmente se dedica al rubro de los viajes.

Armanekis administra su propia agencia de viajes llamada “Soñao y Viajao”, donde publica en redes sociales diferentes destinos alrededor del mundo.

