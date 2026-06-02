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Meteorología emite aviso por lluvias de hasta 30 mm en pocas horas: estas son las zonas afectadas de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que el evento está asociado a un frente frío. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Meteorología emite aviso por lluvias de hasta 30 mm en pocas horas: estas son las zonas afectadas de Chile

Meteorología emite aviso por lluvias de hasta 30 mm en pocas horas: estas son las zonas afectadas de Chile / Getty Images

Durante la tarde de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, fenómeno que afectará a sectores específicos de la zona centro-sur del país.

El evento meteorológico está asociado al avance de un frente frío y se proyecta para la madrugada y la mañana del miércoles 3 de junio, concentrando sus efectos principalmente en áreas interiores y cordilleranas de una región del sur.

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Según detalló la DMC, el aviso afecta exclusivamente a la región del Biobío, donde las precipitaciones podrían caer con intensidad en pocas horas.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Las zonas bajo monitoreo corresponden a la Cordillera de la Costa, precordillera y cordillera, sectores donde se esperan acumulados relevantes de agua.

En detalle, las estimaciones meteorológicas apuntan a:

  • Cordillera de la Costa: entre 15 y 25 milímetros
  • Precordillera: entre 15 y 25 milímetros
  • Cordillera: entre 20 y 30 milímetros

La autoridad meteorológica explicó que este tipo de avisos se emite cuando existen condiciones que podrían provocar efectos relevantes, especialmente en sectores sensibles a anegamientos, aumento de caudales o dificultades de desplazamiento.

Con el avance del sistema frontal, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, particularmente en zonas rurales o cordilleranas donde las precipitaciones podrían concentrarse en un lapso breve.

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