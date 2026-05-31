Anuncian lloviznas en Santiago para el lunes 1 de junio: revisa acá dónde habría precipitaciones

El mes de junio comenzará con condiciones meteorológicas distintas a las registradas durante los últimos días en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante la mañana de este lunes 1 de junio podrían registrarse lloviznas en diversos sectores de Santiago y comunas cercanas.

Según la proyección meteorológica, las lloviznas podrían presentarse en el centro de Santiago, además de sectores ubicados en la zona poniente y sur de la capital. Asimismo, algunas comunas más alejadas del área urbana también tendrían posibilidades de registrar precipitaciones durante el inicio de la jornada.

¿Dónde se esperan las lloviznas este lunes?

De acuerdo con el reporte de la DMC, las mayores probabilidades de lloviznas se concentran en sectores del centro de Santiago, además de comunas de la zona poniente y sur de la Región Metropolitana.

A ello se suman localidades como Melipilla y Curacaví, donde también se prevé la presencia de precipitaciones débiles durante la mañana. Sin embargo, el fenómeno sería de corta duración y tendería a disiparse con el paso de las horas.

Según el pronóstico del tiempo, Santiago tendrá durante este lunes 1 de junio una mínima de 7 grados, mientras que la máxima llegará a los 14°C, todo bajo cielos nublados.