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Expogame 2026 confirma fechas en Santiago y anuncia a dos reconocidos invitados internacionales

El evento contará con la presencia del streamer mexicano El Mariana y el español Keyblade.

Javiera Rivera

Expogame 2026 confirma fechas en Santiago y anuncia a dos reconocidos invitados internacionales

Los fanáticos de los videojuegos en Chile ya tienen una cita agendada.

Esto, luego que la Expogame 2026 confirmara que su próxima edición se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Estación Mapocho, Región Metropolitana.

Entre ellos destaca el streamer mexicano El Mariana, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, quien participará el sábado 3 de octubre.

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A él se sumará el español Keyblade, reconocido por sus “Épicas Batallas de Rap del Frikismo”, que se presentará el domingo 4 de octubre.

La edición 2026 contará con competencias, experiencias interactivas, zonas gamer, cosplay, exhibiciones y actividades para toda la comunidad.

Además, regresará el sistema de Cristales Expogame, que permitirá a los asistentes completar desafíos y acceder a premios exclusivos.

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Las entradas para Expogame 2026 ya están a la venta a través de Puntoticket (AQUÍ), con opciones de pase diario, abonos y promociones para grupos.

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