Expogame 2026 confirma fechas en Santiago y anuncia a dos reconocidos invitados internacionales
El evento contará con la presencia del streamer mexicano El Mariana y el español Keyblade.
Los fanáticos de los videojuegos en Chile ya tienen una cita agendada.
Esto, luego que la Expogame 2026 confirmara que su próxima edición se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Estación Mapocho, Región Metropolitana.
Entre ellos destaca el streamer mexicano El Mariana, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, quien participará el sábado 3 de octubre.
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A él se sumará el español Keyblade, reconocido por sus “Épicas Batallas de Rap del Frikismo”, que se presentará el domingo 4 de octubre.
La edición 2026 contará con competencias, experiencias interactivas, zonas gamer, cosplay, exhibiciones y actividades para toda la comunidad.
Además, regresará el sistema de Cristales Expogame, que permitirá a los asistentes completar desafíos y acceder a premios exclusivos.
Las entradas para Expogame 2026 ya están a la venta a través de Puntoticket (AQUÍ), con opciones de pase diario, abonos y promociones para grupos.
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