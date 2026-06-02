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De las BZRP Sessions a Hollywood: Bizarrap sorprende con papel en una de las sagas más queridas del cine

El productor argentino dará el salto al cine con un nuevo personaje en la pantalla grande.

Juan Castillo

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Bizarrap dará un inesperado salto a la pantalla grande. El productor y artista argentino fue confirmado como parte del elenco de voces en español de Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar, que llegará a los cines el próximo 18 de junio.

El ganador de cuatro Premios Latin Grammy interpretará a un nuevo personaje llamado “Santa de Jardín”, descrito como “un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes”.

Según el comunicado difundido por la agencia representante del artista, su aparición ocurrirá en el patio trasero de una zona residencial dentro de la historia.

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La incorporación de Bizarrap marca su primera participación en una película para la pantalla grande, en medio de una etapa de alta exposición internacional por sus colaboraciones musicales, sus Bizarrap Sessions y sus presentaciones en festivales de América Latina.

Otro detalle que llamó la atención es que su personaje compartirá escena con “Pizza con anteojos”, un juguete cuya voz estará a cargo de Bad Bunny, lo que refuerza la apuesta de la producción por sumar nombres populares de la música latina al universo animado.

La cinta será dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, en una nueva entrega que promete ampliar el mundo de los juguetes con personajes inéditos, comedia y aventura. Además, la película marcará el regreso de Woody tras su última aparición en junio de 2024.

El anuncio generó rápida expectativa entre los seguidores del productor argentino, especialmente porque su participación llega en una franquicia considerada una de las más emblemáticas de la animación contemporánea.

En paralelo, la banda sonora también tendrá novedades: Taylor Swift interpretará una canción original titulada I Knew It, I Knew You, escrita y producida junto a Jack Antonoff, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 5 de junio.

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