Mundial 2026 confirma los listados de los 48 países participantes: ¿cuál es el plazo para reemplazar a un jugador lesionado? / Visionhaus

Ayer lunes 1 de junio se cumplió el plazo final para que los 48 seleccionados pudieran entregar a FIFA el listado de 26 jugadores con los cuales cada uno disputarán la Copa del Mundo 2026.

Con 104 partidos en agenda, 1.248 futbolistas son los que ya están inscritos para disputar el Mundial 2026, donde 891 jugadores vivirán por primera vez una cita planetaria y 357 se “repetirán el plato”.

Una de las curiosidades que marca aquella nómina es la brecha generacional, considerando que hay siete jugadores que cumplirán 40 años al comienzo de la Copa del Mundo, con el escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días marcando el récord.

Todo en contraste con otros 22 tendrán menos de 20 años, siendo el más joven el mexicano Gilberto Mora, con 17 años y 240 días.

El listado, además, implica que 449 clubes de 71 países tendrán representación en la Copa del Mundo.

Ahora, como en toda circunstancia de la vida, hay imponderables a falta de pocos días de que comience el Mundial 2026, como son los problemas físicos que les impida competir.

¿Hay posibilidad de reemplazar a un jugador que ya estuviera inscrito para la cita planetaria en caso de enfermedad o lesión? Si, pero el reglamento marca que aquella sustitución se puede dar a más tardar 24 horas antes que comience el primer partido del equipo en la competencia.

"Una vez recibido y aceptado el examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el responsable de los servicios médicos del torneo de la FIFA, confirmará que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en el Mundial", se lee en el artículo 24.