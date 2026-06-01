Lluvia confirmada en Chile: las regiones que tendrán las precipitaciones más intensas esta primera semana de junio / Diego Martin

El invierno meteorológico comienza este lunes con cambios relevantes en Chile. Durante esta primera semana de junio, al menos dos sistemas frontales dejarán lluvias en varias regiones del centro-sur y sur del país, además de viento en sectores expuestos y bajas temperaturas en la zona central.

Según las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones partirán durante esta jornada desde el Biobío hacia el sur, con avance progresivo en las próximas horas.

Según el pronóstico elaborado por Meteored, el momento más activo se proyecta entre la noche del martes 2 y la mañana del miércoles 3 de junio, cuando se esperan pulsos más intensos de agua.

Las regiones de Chile donde caerá la lluvia más fuerte esta semana

Las precipitaciones más relevantes se concentrarán principalmente entre La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, especialmente durante la noche del martes.

En esas zonas podrían registrarse montos significativos en pocas horas, debido al ingreso de humedad desde el Pacífico Sur.

Luego, durante la madrugada y mañana del miércoles, el evento se intensificaría en sectores interiores de La Araucanía, Biobío y Ñuble, con posibilidad de avanzar hacia el sur del Maule durante la jornada.

Además, el sistema frontal llegará acompañado por viento. Las rachas podrían superar los 60 km/h en zonas costeras, sectores expuestos del sur y la Patagonia.

En paralelo, Santiago, Valparaíso y O’Higgins iniciarán junio con mañanas frías, abundante nubosidad y nieblas, aunque por ahora los modelos mantienen limitada la llegada de lluvias en la zona central.

Así estará el tiempo en Santiago esta semana: pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)