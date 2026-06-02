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AUDIO. Le preguntan a Jaime Pizarro sobre el regreso de Palacios y su respuesta es contundente: “Entendemos que es...”

El director del área deportiva de Blanco y Negro aterrizó la ilusión de los hinchas por un eventual retorno del volante ofensivo. “Es solo una expresión de voluntad ”, aseguró.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Jaime Pizarro y el retorno de Carlos Palacios

Jaime Pizarro y el retorno de Carlos Palacios

02:49

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Las palabras de Carlos Palacios sobre un eventual regreso a Colo Colo despertaron la ilusión de muchos hinchas albos, que incluso llegaron a pensar que su vuelta al Estadio Monumental puede producirse en este mercado invernal que está pronto a abrir.

Este martes, Jaime Pizarro, director del área de fútbol del “Cacique”, se refirió a estos dichos del actual jugador de Boca Juniors, aterrizando las opciones de un posible fichaje del formado en Unión Española.

“Tuve la oportunidad de ver las imágenes y una apreciación que él daba, particularmente señalando que en el algún momento le gustaría volver a Colo Colo”, comenzó explicando el “Kaiser”.

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Ese momento no sé si podrá ser en algunos años más o cuándo podrá materializarse. Por supuesto que las expresiones de voluntad tienen que estar siempre acompañadas de la realidad, de los momentos y las condiciones para que se puedan llevar adelante”, afirmó el campeón de Copa Libertadores con los albos.

En la misma línea, remarcó que “él es un jugador que tiene club en este momento y que tiene un largo contrato vigente. Por lo tanto, sobre esa materia, es solo una expresión de voluntad y entendemos que es un deseo futuro”, cerró Jaime Pizarro.

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