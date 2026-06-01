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VIDEO. Palacios ilusiona a Colo Colo con su regreso y le deja un mensaje directo a Mosa: “Depende de él si me quiere”

“Dije cuando me fui que en el algún momento iba a volver y, si se tiene que dar ahora, se dará”, afirmó el volante de Boca Juniors, que este lunes aterrizó en Chile.

Javier Catalán

Getty Images

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Carlos Palacios terminó un primer semestre para el olvido en Boca Juniors, donde debido a una lesión en su rodilla, no pudo jugar un solo minuto en los cinco primeros meses del año.

Las críticas de la hinchada “Xeneize” no tardaron en llegar e incluso algunos ya estaban pidiendo su salida del club, situación a la que Colo Colo estuvo al tanto, con el propio Aníbal Mosa conversando con el jugador para conocer su presente.

Este lunes, el volante campeón con los albos en 2024 aterrizó en Chile luego de finalizar la primera parte de la temporada con Boca, y fue ahí donde en diálogo con TNT Sports, se refirió a los rumores que lo acercan de nuevo al Estadio Monumental.

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Depende del club si me quieren o no, no tengo idea. Tengo contrato en Boca, pero no se que va a pasar conmigo”, afirmó el mediapunta sobre el interés del presidente albo por repatriarlo.

Al ser consultado sobre si le gustaría volver a Colo Colo, no ocultó nada. “Las puertas siempre van a estar abiertas para todo. Dije cuando me fui que en el algún momento iba a volver y, si se tiene que dar ahora, se dará; sino más adelante, pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver”, sentenció Palacios.

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