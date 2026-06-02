Presidente de River da un golpe sobre la mesa: buscará la salida de 15 jugadores y Paulo Díaz lidera la lista

Las aguas están turbulentas en River Plate luego de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba y de ni siquiera disputar la Copa Libertadores en la presente temporada.

Fue el propio presidente del cuadro “millonario”, Stefano Di Carlo, quien confirmó que cerca de 15 jugadores dejarán el plantel en el mercado invernal y, como era de esperarse, Paulo Díaz figura entre los nombres.

“He instruido al director deportivo para que salgan en torno a 15 jugadores. Queremos un plantel de 20 jugadores de élite, no de 30 o 35. Es preferible pagar mejor a pocos para competir con el primer mundo o Brasil“, afirmó el directivo a ESPN Argentina.

Más tarde, la prensa trasandina comenzó a filtrar la lista de nombres que estarían siendo forzados a salir, donde además del defensor chileno, aparecen otros importantes futbolistas.

De hecho, la estancia de Paulo Díaz en River Plate se vio aún más complicada debido al fichaje de Nicolás Otamendi, seleccionado argentino que se unirá a los trabajos de Eduardo “Chacho” Coudet una vez termine su participación en el Mundial 2026.

La lista de 15 jugadores a los que River le buscará salida