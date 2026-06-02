Putin endurece la ofensiva y lanza uno de los mayores ataques de la guerra contra Ucrania: al menos 13 muertos

Rusia lanzó durante la madrugada de este martes contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, que mataron al menos a 13 personas, según las autoridades de Kiev.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, se empleó 73 misiles de distintos tipos y 656 drones de larga distancia. Cuatro de las muertes se produjeron en Kiev, cuyos barrios fueron alcanzados por misiles balísticos.

Las fotografías mostraban grandes explosiones y columnas de humo que se elevaban sobre los rascacielos de la capital ucraniana, donde, además, dejaron 58 heridos , entre ellos niños, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Rusia confirmó el ataque

Asimismo, los ataques rusos mataron al menos nueve personas en una zona residencial de Dnipró. Uno de los muertos es un niño cuyo cadáver fue hallado entre los escombros de un edificio destruido, según explicó en Telegram el gobernador de la región en la que se encuentra la ciudad, Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el ataque y aseguró que iba dirigido a empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

El lunes, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó de que, tras el ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk del pasado 22 de mayo en la que fallecieron 21 personas, la guerra en Ucrania había pasado a una nueva fase desde el punto de vista cualitativo.