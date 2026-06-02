Río atmosférico categoría 4 llega a Chile: las regiones donde caerán hasta 50 mm de agua esta semana

Un río atmosférico de categoría 4 llegará a Chile durante esta semana y reforzará las lluvias asociadas a un sistema frontal que afectará principalmente a la zona sur del país.

El fenómeno, considerado el segundo más intenso dentro de su escala, dejará precipitaciones relevantes entre la noche de este martes 2 y la madrugada del miércoles 3 de junio.

De acuerdo con Meteored, las lluvias podrían superar los 12 milímetros por hora durante la madrugada del miércoles. El sistema comenzará con precipitaciones intermitentes entre la región de Ñuble y la provincia de Última Esperanza, para luego concentrar sus efectos más importantes entre Biobío y Los Lagos.

Cuánta lluvia caerá y qué zonas serán las más afectadas

Los mayores acumulados se esperan en sectores costeros desde Biobío hasta Los Lagos, con montos estimados entre 30 y 50 milímetros. Esas cifras también podrían repetirse en zonas de precordillera y cordillera de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Uno de los puntos de atención será la isoterma cero, ya que la presencia de una masa de aire cálida elevará el nivel donde normalmente cae nieve.

Por eso, este frente no dejaría nuevos aportes importantes de nieve en cordillera, sino precipitaciones líquidas en sectores donde habitualmente podría esperarse acumulación nival.

Las lluvias más intensas se concentrarán en un periodo breve, de poco más de 12 horas, y deberían declinar durante la tarde del miércoles 3 de junio. Aun así, podrían volver chubascos débiles hacia la madrugada del viernes, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos entre Maule y Los Lagos.

Mientras el sur enfrentará lluvias intensas, el norte vivirá un escenario completamente distinto. En sectores de Antofagasta y Atacama, las temperaturas podrían llegar hasta los 35 °C, producto de una dorsal cálida y el ingreso de aire desde el interior continental.

Durante la segunda mitad de la semana, el avance de nubosidad y aire más frío dejará un ambiente más otoñal en el centro y norte del país, con probables neblinas, lloviznas y un descenso moderado de las temperaturas.