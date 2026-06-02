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Megaoperativo contra “red de vacunas” ligada al Tren de Aragua: allanamientos se extienden por varias regiones de Chile

La PDI realizó allanamientos en viviendas, locales comerciales y recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, O’Higgins y Biobío, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Megaoperativo contra “red de vacunas” ligada al Tren de Aragua: allanamientos se extienden por varias regiones de Chile

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un amplio operativo contra una célula del Tren de Aragua investigada por delitos de extorsión y cobros forzosos a comerciantes. Los procedimientos se desarrollaron en la Región Metropolitana, además de las regiones de O’Higgins y Biobío.

La investigación apunta a una organización criminal de origen venezolano vinculada al denominado sistema de “vacunas”, mecanismo mediante el cual grupos delictuales exigen pagos periódicos a comerciantes a cambio de protección o para evitar atentados contra sus negocios y sus vidas.

En el marco de las diligencias, detectives efectuaron allanamientos en diversos inmuebles y locales comerciales. Uno de los principales focos de los procedimientos estuvo en el barrio Bellavista, particularmente en el sector de calle Antonia López de Bello, donde durante las primeras horas de la mañana se desarrollaron intervenciones policiales.

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Asimismo, se reportaron operativos en otros puntos de Santiago, incluyendo el sector de calle Portugal y el barrio Matta Sur, donde participaron unidades especializadas de la PDI, entre ellas la Brigada Investigadora del Crimen Organizado.

Las diligencias también se extendieron a recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, donde se realizaron procedimientos coordinados en el contexto de la misma investigación.

Según los antecedentes preliminares, los allanamientos continuarán durante las próximas horas tanto en Santiago como en las regiones de O’Higgins y Biobío.

La causa es dirigida por la Fiscalía Metropolitana Sur y está siendo encabezada por el fiscal Héctor Barros, quien lidera las indagatorias relacionadas con esta estructura criminal vinculada al Tren de Aragua.

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