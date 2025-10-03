Sufrió un ACV: el complejo momento que atraviesa Mauricio Cataldo, autor de uno de los mejores goles del fútbol chileno

Preocupación en el fútbol chileno por el estado de salud de Mauricio Cataldo. El exfutbolista nacional, de 46 años, sufrió un accidente cerebro vascular y su pronóstico es reservado.

El volante formado en Audax Italiano fue trasladado al Hospital Sótero del Río para ser operado de urgencia y ahora se encuentra internado, según confirmó Marcelo Zunino a RedGol.

Cataldo, campeón del torneo de Primera División con Cobreloa (2004) y Unión Española (2005), en 2003 marcó uno de los mejores goles que se han visto en la historia del futbol chileno.

Jugando por Universidad de Concepción, le anotó un golazo de rabona a la Universidad de Chile. Johnny Herrera era el arquero de los azules en ese tiempo.

Además de sus pasos por Audax, Cobreloa, Unión Española y Universidad de Concepción, Mauricio Cataldo defendió las camisetas de Provincial Osorno, Unión San Felipe, Santiago Morning, Lota Schwager, Ñublense y Fernández Vial.