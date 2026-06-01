Esteban Pavez se consagró campeón del Torneo Apertura de Perú junto a Alianza Lima, siendo una de las figuras del equipo apenas cinco meses después de su abrupta salida de Colo Colo.

Este lunes, el volante de 36 años regresó a Chile para disfrutar de algunos días de descanso antes de retomar la competencia en tierras incas. A su llegada al país conversó con ADN Deportes, donde analizó su exitoso primer semestre en el cuadro limeño y explicó cómo logró recomponerse tras su salida del “Cacique”.

“Se dio todo como lo pensé desde un principio, desde que llegué a Alianza la idea era ser campeón. Creo que haberme ido a Alianza fue la mejor decisión que pude haber tomado, me volví a reencantar con el fútbol y estoy feliz de eso”, comenzó diciendo el “Huesi”.

“Yo iba muy cuestionado para allá, salí de acá de esa forma y obviamente la gente se queda con eso. Pero yo sé lo que doy, sé la calidad de jugador que soy; partido a partido me fui sintiendo cómodo, fui conociendo a mis compañeros y gracias a Dios se dio todo muy bien. Estoy feliz por mi rendimiento, porque nunca bajé los brazos y ese es el fruto”, agregó sobre la dura salida que tuvo del Estadio Monumental, con una relación totalmente rota con los hinchas.

En esa misma línea, recordó sus semanas más difíciles en Macul. “Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mucho tiempo. Estaba siendo terco si seguía en Colo Colo, el año pasado había días que no estaba disfrutando ir a entrenar y eso va contra mí. Fue una decisión dolorosa, por muchos sentimientos encontrados que tengo, pero la verdad es que hoy día estoy muy feliz”, señaló.

Además, también destacó el gran rendimiento que están teniendo los futbolistas del “semillero albo” en la presente campaña. “Me gusta y siempre lo dije: Colo Colo tiene que priorizar la cantera, tenemos muy buenos jugadores, los mejores jugadores del fútbol chileno están en la cantera de Colo Colo. Hay un caso especial que me pone muy contento, el de Maureira, lo conozco y como ha progresado es increíble. Y Ulloa también que lo está haciendo espectacular y eso me enorgullece mucho”, afirmó el también canterano.

“Desde que llegó tuvimos una linda amistad y conexión. Es muy parecido a mi, que me tocó dar la vuelta larga, tres años a préstamo y ahora está en la selección. Muy contento por él, se lo merece”, cerró Pavez sobre Diego Ulloa.