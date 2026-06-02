Estudio de apnea del sueño con Fonasa: cuánto cuesta y cómo acceder al Bono PAD (paso a paso)

La apnea del sueño es un trastorno que provoca interrupciones repetidas de la respiración mientras una persona duerme.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran los ronquidos intensos, despertares frecuentes y somnolencia durante el día.

Lo que muchas personas desconocen es que Fonasa incluye su tratamiento dentro de las prestaciones disponibles mediante el Bono PAD.

Recordemos que este beneficio permite acceder al examen con un valor conocido de antemano en centros de salud o clínicas privadas asociadas al convenio.

¿Cómo acceder al estudio con Bono PAD?

Paso 1: Acudir a un médico especialista para evaluar los síntomas y determinar la necesidad de realizar el examen.

Acudir a un médico especialista para evaluar los síntomas y determinar la necesidad de realizar el examen. Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud cuentan con convenio vigente para esta prestación a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que el estudio puede realizarse bajo esta modalidad.

Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que el estudio puede realizarse bajo esta modalidad. Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la fecha del examen con el prestador de salud.

¿Cuánto cuesta el estudio?

Según los valores vigentes de Fonasa para el estudio de apnea del sueño, la prestación contempla:

Valor total: $377.500

$377.500 Copago base: $188.750

$188.750 Préstamo médico disponible: 85% del copago

85% del copago Monto máximo del préstamo: $160.440

Es importante considerar que la indicación del examen debe ser realizada por un profesional de salud y que las condiciones de acceso pueden variar.