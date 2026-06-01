Cálculos a la vesícula con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta la cirugía
El beneficio acceder al tratamiento en prestadores privados en convenio, pagando un monto fijo y con cobertura incluida.
La extracción de la vesícula por cálculos biliares es una de las cirugías más frecuentes en Chile.
Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que los afiliados a Fonasa pueden acceder a esta cirugía en clínicas y centros de salud en convenio mediante el Bono PAD.
El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa pertenecientes a los tramos B, C y D, permitiendo acceder a una cirugía programada en prestadores privados con cobertura incluida.
¿Cómo acceder a la cirugía con Bono PAD?
- Paso 1: Acudir a un médico especialista para confirmar el diagnóstico y determinar si corresponde una cirugía.
- Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud cuentan con convenio vigente para esta prestación a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ)
- Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la intervención puede realizarse bajo esta modalidad.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la fecha de la cirugía con el prestador de salud.
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¿Cuánto es el valor?
Según los valores vigentes del Bono PAD para colelitiasis, la prestación contempla:
- Valor total: $1.876.680
- Copago base: $938.340
- Cobertura: 85%
- Monto final para el paciente: $797.590
Es importante considerar que esta cobertura aplica para casos de cálculos biliares. En situaciones distintas, como pólipos en la vesícula, inflamaciones sin cálculos o cirugías de urgencia, las condiciones y coberturas podrían variar.
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