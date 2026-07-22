En un nuevo episodio del espacio de conversación “De Esto Se Habla”, una coproducción de el diario El País y Radio ADN, la periodista Rocío Montes conversó en profundidad con el sociólogo, cientista político y ensayista Ernesto Ottone.

El exasesor estratégico de la presidencia de Ricardo Lagos repasó la contingencia nacional e internacional, entregando un crudo diagnóstico sobre el rumbo de la megarreforma económica del gobierno de José Antonio Kast, los errores históricos y la actual crisis de identidad que sufre la centroizquierda chilena, y el estado de retiro del expresidente Lagos.

La megarreforma de Kast y la “falla” de un ministro “doctrinario”

Ottone abordó el reciente despacho por parte del Congreso de la megarreforma económica promovida por el Ejecutivo chileno. Si bien reconoció que el proyecto contiene elementos que responden a la necesidad de salir del estancamiento, advirtió sobre la falta de “equilibrios al interior del proyecto” para avanzar en bienestar social.

“Cuando tú pierdes la capacidad de crear trabajo decente (...) y tú generas mucho trabajo negro, un trabajo precario (...) tú puedes llegar a una situación tremendamente peligrosa, que es la de que claro, tú impulsaste el crecimiento, pero no tienes instrumentos para precisamente acompañar el crecimiento del bienestar”, dijo.

El cientista político dirigió duras críticas hacia la conducción económica del gobierno, apuntando en particular al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien tildó de “doctrinario”. “La falla de este ministro es el exceso de confianza en sí mismo, por decirlo de manera muy suave”, fustigó Ottone.

Para el ensayista, la actual administración de José Antonio Kast carece de una visión estratégica de largo plazo, definiéndola como un “gobierno de emergencia” que va saltando de una urgencia a otra. “Yo no veo ahí un estadista con una idea de país”, puntualizó respecto al mandatario.

Definió al Ejecutivo como un “gobierno de una derecha extrema”, descartó que exista un ataque directo a la democracia liberal como ocurre con regímenes populistas en el extranjero. No obstante, advirtió contra la tentación de caer en “excesos ideológicos” que aumenten la polarización.

“Si tú comienzas a poner elementos disuasivos como son escuchar el latido del corazón, digamos, todo eso es meterle ideología, meterle ideología, algo muy delicado, porque si tú analizas todas las encuestas en la opinión de la gente, este fue un acuerdo de una gran mayoría”, enfatizó.

Rocío Montes (El País), Dr. Ernesto Ottone Fernández / cristobalmarambio.com Ampliar

“El club de amigos, es un club de amigos de gente muy alterada”.

Al ser consultado por el perfil del mandatario chileno y sus alianzas internacionales, el sociólogo lanzó una ácida crítica hacia los referentes externos con los que se asocia a José Antonio Kast. Para Ottone, el círculo de líderes globales con el que sintoniza el presidente representa una corriente compleja.

El analista identificó en ese grupo a figuras como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, cuyas formas de gobernar están “muy ligada a un populismo de derecha”.

No obstante, Ottone marcó una clara diferencia de estilo entre el mandatario chileno y sus aliados internacionales, destacando que Kast posee un tono diferente, alejado de la estridencia de líderes como Donald Trump.

“Él tiene un talante de buenos modales”, describió el cientista político, explicando que aunque el presidente ha mostrado algunas “exasperaciones” en el camino, la experiencia le ha permitido dominarlas. Sin embargo, advirtió que el fondo de su proyecto político no cambia por la forma: “Aparece un buen talante, pero sigue siendo amigo de sus amigos”.