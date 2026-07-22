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El fixture de Las Diablas en el Mundial de Hockey 2026: rivales, horarios y cómo ver en vivo

La selección chilena femenina de hockey representarán al país en el torneo que se disputará en Países Bajos y Bélgica.

Javier Catalán

El fixture de Las Diablas en el Mundial de Hockey 2026: rivales, horarios y cómo ver en vivo

Cada vez falta menos para la disputa del Mundial de Hockey 2026, donde Las Diablas representarán al país por segunda vez consecutiva, tal como ocurrió en 2022.

La selección chilena femenina de hockey formará parte del torneo que se disputará en Países Bajos y Bélgica, entre el 15 y el 30 de agosto.

En la primera fase, Las Diablas integrarán el Grupo A, junto a la anfitriona Países Bajos, Japón y Australia, duelos que ya tienen horario confirmado.

El fixture de Las Diablas en la fase de grupos

  • 15 de agosto | Países Bajos vs Chile| 10:00 hrs (CHI)
  • 17 de agosto | Chile vs Japón | 03:30 hrs (CHI)
  • 19 de agosto | Chile vs Australia | 03:30 hrs (CHI)

Dónde ver los partidos de Las Diablas en vivo

Los partidos de selección chilena de hockey podrán seguirse en vivo a través de las plataformas Watch Hokey y Disney Plus.

La nómina de Las Diablas para el Mundial de Hockey 2026

Arqueras: Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez

Defensas: Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui, Constanza Muñoz del Valle.

Mediocampistas: Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia, Florencia Barrios Roccatagliata

Delanteras: María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richte, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira, Laura Müller.

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