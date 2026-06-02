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Abdomen flácido con Fonasa: cuánto cuesta la cirugía y cómo funciona el Bono PAD (paso a paso)

El beneficio permite conocer de antemano el costo de la intervención y contempla la posibilidad de financiar el 85% del tratamiento.

Javiera Rivera

Abdomen flácido con Fonasa: cuánto cuesta la cirugía y cómo funciona el Bono PAD (paso a paso)

El abdomen flácido puede aparecer tras una baja importante de peso, embarazos o cambios corporales que dejan exceso de piel y tejido en la zona abdominal.

Lo que muchas personas desconocen es que Fonasa incluye esta intervención dentro del Bono PAD, permitiendo acceder a una cirugía programada en centros de salud en convenio.

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con los requisitos establecidos para este tipo de prestación.

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¿Cómo acceder a la cirugía con Bono PAD?

  • Paso 1: Acudir a un médico especialista para evaluar el caso y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico.
  • Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).
  • Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la cirugía puede realizarse bajo esta modalidad.
  • Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la fecha de la intervención con el prestador de salud.

¿Cuánto cuesta la cirugía?

Según los valores vigentes de Fonasa para la prestación, los montos son los siguientes:

  • Valor total: $3.583.580
  • Copago base: $1.791.790
  • Préstamo médico disponible: 85% del copago
  • Monto máximo del préstamo: $1.523.020

Es importante considerar que la cobertura y condiciones pueden variar dependiendo de la evaluación médica y de las características particulares de cada paciente.

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