Abdomen flácido con Fonasa: cuánto cuesta la cirugía y cómo funciona el Bono PAD (paso a paso)
El beneficio permite conocer de antemano el costo de la intervención y contempla la posibilidad de financiar el 85% del tratamiento.
El abdomen flácido puede aparecer tras una baja importante de peso, embarazos o cambios corporales que dejan exceso de piel y tejido en la zona abdominal.
Lo que muchas personas desconocen es que Fonasa incluye esta intervención dentro del Bono PAD, permitiendo acceder a una cirugía programada en centros de salud en convenio.
El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con los requisitos establecidos para este tipo de prestación.
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¿Cómo acceder a la cirugía con Bono PAD?
- Paso 1: Acudir a un médico especialista para evaluar el caso y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico.
- Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).
- Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la cirugía puede realizarse bajo esta modalidad.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la fecha de la intervención con el prestador de salud.
¿Cuánto cuesta la cirugía?
Según los valores vigentes de Fonasa para la prestación, los montos son los siguientes:
- Valor total: $3.583.580
- Copago base: $1.791.790
- Préstamo médico disponible: 85% del copago
- Monto máximo del préstamo: $1.523.020
Es importante considerar que la cobertura y condiciones pueden variar dependiendo de la evaluación médica y de las características particulares de cada paciente.
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