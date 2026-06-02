Abdomen flácido con Fonasa: cuánto cuesta la cirugía y cómo funciona el Bono PAD (paso a paso)

El abdomen flácido puede aparecer tras una baja importante de peso, embarazos o cambios corporales que dejan exceso de piel y tejido en la zona abdominal.

Lo que muchas personas desconocen es que Fonasa incluye esta intervención dentro del Bono PAD, permitiendo acceder a una cirugía programada en centros de salud en convenio.

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con los requisitos establecidos para este tipo de prestación.

¿Cómo acceder a la cirugía con Bono PAD?

Paso 1: Acudir a un médico especialista para evaluar el caso y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico.

Acudir a un médico especialista para evaluar el caso y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico. Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través del buscador de Bono PAD de Fonasa ( AQUÍ ).

Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través del ( ). Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la cirugía puede realizarse bajo esta modalidad.

Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la cirugía puede realizarse bajo esta modalidad. Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la fecha de la intervención con el prestador de salud.

¿Cuánto cuesta la cirugía?

Según los valores vigentes de Fonasa para la prestación, los montos son los siguientes:

Valor total: $3.583.580

$3.583.580 Copago base: $1.791.790

$1.791.790 Préstamo médico disponible: 85% del copago

85% del copago Monto máximo del préstamo: $1.523.020

Es importante considerar que la cobertura y condiciones pueden variar dependiendo de la evaluación médica y de las características particulares de cada paciente.