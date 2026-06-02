Alcalde Desbordes rechaza ampliación de Santiago 1 y endurece postura ante el Gobierno: “No me voy a allanar jamás”

La decisión del Gobierno de continuar con la ampliación de Santiago 1, pese a un fallo judicial que ordena frenar los trabajos, abrió un nuevo flanco con el municipio afectado por el proyecto.

Desde la administración comunal insistieron en que el recinto penitenciario no debe crecer dentro del radio urbano de la capital.

Consultada por la determinación del Ejecutivo, Mario Desbordes afirmó que comparte parte de los argumentos oficiales sobre la necesidad de mejorar el sistema carcelario, pero rechazó que esa solución se concrete en el actual emplazamiento.

“Estoy de acuerdo con todo el comunicado, salvo que todo eso se logra con una cárcel fuera del radio urbano de Santiago”, sostuvo.

Desbordes pide construir cárcel fuera del radio urbano

Desbordes planteó que el Gobierno podría avanzar en una alternativa distinta sin incrementar el impacto sobre los vecinos del sector. Según dijo, existen terrenos disponibles que permitirían desarrollar un proyecto carcelario fuera de Santiago, sin requerir nuevas compras de suelo.

“Él puede hacer todo eso y puede cumplir todo eso con un poquito y con harta agilidad, sin ningún problema, si la construye fuera del radio urbano, en terrenos que hoy día son de propiedad de Gendarmería”, señaló.

Además, recalcó que esa opción evitaría sumar presión a barrios que ya conviven con infraestructura penitenciaria. “Ni siquiera tiene que gastar plata en el terreno”, agregó, apuntando a una salida que, a su juicio, permitiría compatibilizar seguridad, gestión carcelaria y resguardo urbano.

Ante la posibilidad de negociar una reducción de plazas o eventuales compensaciones para la comuna, la postura fue tajante. “No me voy a allanar por una cárcel acá, ni para cinco personas”, afirmó.

En esa línea, descartó cualquier acuerdo basado en mitigaciones. “No me voy a allanar jamás, ni tampoco voy a aceptar que, a cambio de llenarles de presos y de personas a estos vecinos, nos vengan a ofrecer compensaciones. No hay compensación que valga”, remarcó.

El debate seguirá abierto mientras el Gobierno insiste en enfrentar la crisis penitenciaria y el municipio exige que cualquier expansión carcelaria se realice fuera de zonas residenciales consolidadas.