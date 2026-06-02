Ministro Arrau defiende salida de Jouannet tras críticas de RN: “Se requieren diferentes perfiles”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió este martes la salida de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, asegurando que la decisión responde a una nueva etapa de gestión al interior de la cartera y a la necesidad de contar con perfiles distintos para enfrentar los desafíos del ministerio.

Tras participar en una sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, el secretario de Estado confirmó que el Presidente José Antonio Kast aceptó las renuncias de ambas autoridades y adelantó que sus reemplazos serán dados a conocer en las próximas horas.

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“Cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio o un cambio de ministro, estamos todos en constante evaluación, incluso uno mismo. Estos cargos son de exclusiva confianza del Presidente y lo que pretendemos hacer es implementar algunos cambios de gestión que requieren ciertos perfiles diferentes”, explicó.

Consultado sobre si la decisión obedecía a una mala evaluación de los ahora exsubsecretarios, el secretario de Estado evitó profundizar en críticas y reiteró que se trata de una adecuación del equipo a los nuevos lineamientos de la cartera.

Las explicaciones de Arrau se producen en medio de cuestionamientos desde Renovación Nacional, donde parlamentarios calificaron como una “torpeza política” la salida de Jouannet, destacando su experiencia en materias de seguridad y su rol como puente con sectores de centro.

Frente a esas críticas, el ministro sostuvo que el foco debe estar en los resultados y no en las disputas políticas. “Lo importante es el plan que existe y las acciones que tomamos en la calle. Por ejemplo, el exitoso operativo realizado hoy por el Ministerio Público, la PDI y Gendarmería”, afirmó.

El titular de Seguridad también confirmó que la continuidad administrativa del ministerio está garantizada mediante los mecanismos de subrogancia establecidos por ley mientras se oficializan los nuevos nombramientos.

La reestructuración ocurre pocos días después de la llegada de Arrau al ministerio y en medio de la implementación de la agenda anunciada por el Presidente Kast durante su Cuenta Pública, que incluye medidas contra el crimen organizado, migración irregular y la creación del Registro Nacional de Vándalos.