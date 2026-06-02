Abogado que defendió a Chile en el caso Byron Castillo representa a Cobresal y Everton ante el TAS: habrá “juicio acelerado” con Unión La Calera / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

El fútbol de escritorio escaló a nuevos niveles luego que Unión La Calera decidiera apelar ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) por la resta de 6 puntos al excederse en el número de extranjeros en cancha.

Al respecto, Everton y Cobresal, los clubes que hicieron la queja legal ante el Tribunal de Disciplina, deberán defenderse en Suiza con tal de mantener la sanción contra los cementeros.

Considerando los plazos que maneja el TAS, según información de ADN Deportes, Unión La Calera solicitó la implementación de un “procedimiento acelerado”, lo que implica que haya un fallo arbitral, a más tardar, el 30 de septiembre.

Tanto desde la ANFP como en Cobresal y Everton aprobaron la solicitud, siempre y cuando no haya solicitud de medidas cautelares por parte de los de la región de Valparaíso, lo que implica que no suspendan la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP hasta que no resuelva el TAS, con lo que los 6 puntos menos se mantendrían en la tabla.

Unión La Calera tiene plazo hasta este viernes 5 de junio para desistir, eventualmente, de esta solicitud, siendo Oscar Fuentes, exsecretario general de la ANFP, quien representa legalmente a los cementeros y quien es el encargado de dar esta respuesta.

¿Y quienes representan a Cobresal y Everton ante el TAS? Se trata de un viejo conocido del fútbol chileno, el brasileño Eduardo Carlezzo, quien trabajase con la ANFP en el caso Byron Castillo ante el TAS, el que terminó con resta de puntos a Ecuador pero sin que Chile pudiera jugar el Mundial de Qatar 2022.

A él se suma también el abogado Javier Gasman, quien ha sido acusado de sugerir a los clubes de Primera División a presionar a elencos de Segunda División para que paguen millonarias cifras por derechos de formación de jugadores y que también fuera representante legal del expresidente de Azul Azul, Michael Clark.