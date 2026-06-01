Jóvenes buscaban monedas en la playa y encontraron inesperado objeto íntimo: video se volvió viral

Un curioso momento se volvió viral en redes sociales luego de que un grupo de jóvenes encontrara un inesperado objeto mientras buscaba monedas con un detector de metales en la playa.

El protagonista del registro fue Benjamín Vásquez, creador de contenido que realizaba una transmisión estilo IRL, formato donde streamers graban en vivo distintas actividades cotidianas.

En este caso, la búsqueda parecía apuntar a monedas u objetos metálicos perdidos en la arena, pero el hallazgo terminó tomando otro rumbo.

En el video, los jóvenes detectan algo enterrado y comienzan a revisarlo con curiosidad. Al verlo por primera vez, uno de los jóvenes intenta identificarlo sin mayor malicia y comenta: “Es como un trompo”.

Sin embargo, segundos después se dan cuenta de que se trataba de un juguete sexual, lo que provocó una reacción de sorpresa inmediata y gritos entre los presentes. La escena rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y acumuló más de 1,3 millones de reproducciones.

El momento más comentado llegó cuando Vásquez, de manera poco higiénica, acercó el objeto para olerlo, lo que generó aún más reacciones entre los usuarios. Luego, los jóvenes decidieron guardarlo en una bolsa como una especie de recuerdo del particular hallazgo.

Como era de esperarse, el video provocó una ola de comentarios en redes sociales. Entre las bromas más repetidas aparecieron frases como “¿Por qué lo olía?”, “un ángel perdió sus alas” y “trompo aromatizado”.