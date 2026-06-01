Metro reporta normalización de la Línea 5 tras una hora y 15 minutos con 8 estaciones cerradas / Sebastián Rodríguez

Una nueva interrupción operacional afecta las funciones de Metro de Santiago durante las horas de mayor demanda de la jornada de este lunes.

La empresa reportó que un total de ocho estaciones pertenecientes a la Línea 5 se encuentran completamente cerradas y sin servicio, situación que se registró a las 17.55 horas, afectando en pleno horario punta y en medio de una gran afluencia de público que utilizaba la red urbana para retornar a sus hogares.

A las 19.08 horas, el tren subterraneo comunicacó que “vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas”.

19:08 hrs. ✅️ El servicio en #L5 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas.



Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/2TscounUbO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026

De acuerdo con el catastro técnico entregado por la compañía, el tramo suspendido abarca de forma consecutiva las paradas de: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Asimismo, la contingencia obligó a mantener la combinación suspendida en la estación terminal de Vicente Valdés, impidiendo el transbordo habitual de pasajeros hacia la Línea 4.

18:23 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Vicente Valdés, viaja hasta Baquedano y combina con #L1. Luego continúa hasta Tobalaba, donde deberás combinar con #L4 hasta Vicente Valdés. pic.twitter.com/HQVEGAEa4P — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026

Corte de tramo por persona en las vías

Frente a este escenario de emergencia, la administración de la red de transporte subterráneo aclaró a los usuarios que las operaciones de los trenes se mantendrán acotadas de forma provisoria en los cuadrantes que no presentan riesgos de seguridad.

“Línea 5 se encuentra disponible solo desde Plaza de Maipú hasta Ñuble, debido a persona en la vía”, precisó la empresa estatal respecto a la causa técnica que motivó la activación de los protocolos de resguardo e inspección de los rieles.

17:55 hrs. 🔴 #L5 disponible solo desde Plaza de Maipú hasta Ñuble, debido a persona en la vía. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026