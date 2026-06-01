“Está en modo campaña”: senadora Beatriz Sánchez cuestiona la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y aseguró que el mandatario “todavía está en modo campaña”, cuestionando la falta de anuncios concretos y definiciones claras durante el discurso.

Tras la presentación del jefe de Estado ante el Congreso, la parlamentaria afirmó que esperaba mayores detalles sobre las medidas del Ejecutivo, especialmente en materia de seguridad. “Fue un discurso bien de muchas frases, con poco anuncio, con poca estructura”, señaló.

Sánchez también sostuvo que el Mandatario reiteró ideas ya planteadas durante el periodo electoral. “Está repitiendo muchas de las frases que le habíamos escuchado en campaña”, añadió.

Sobre el Registro Nacional de Vándalos anunciado por el Gobierno, la senadora afirmó que varias de las acciones mencionadas “ya ocurren” y lamentó la ausencia de un plan más amplio. “Estábamos esperando que anunciara un paquete completo en temas de seguridad pública. Lo único que anunció fue un registro de vándalos”, expresó.

“Sigue en modo candidato y no modo presidente”

La legisladora además cuestionó la disposición del Ejecutivo para impulsar acuerdos en torno a la denominada “mega reforma”, asegurando que “no hay disposición ninguna para abrirse a una conversación”.

Las críticas fueron compartidas por el excandidato presidencial Franco Parisi, quien también evaluó negativamente la Cuenta Pública. El líder del PDG afirmó que el discurso dejó “un sabor a poco” y acusó que el Gobierno “sigue en modo candidato y no modo presidente”.

Parisi añadió que la administración continúa privilegiando anuncios generales por sobre políticas concretas, advirtiendo que eso podría implicar “otros tres meses más perdidos para el Gobierno”.