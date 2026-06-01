Nóminas del Grupo A para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
Repasa cuáles son los 26 jugadores que defenderán a cada uno de los equipos en el Grupo A de la Copa del Mundo.
El próximo 11 de junio comenzará la disputa del Mundial 2026 y en ADN.CL ya palpitamos el desarrollo de la cita planetaria, para lo cual te contaremos de la conformación del Grupo A.
México es uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y será el encargado de dar pie al evento, tal como en Sudáfrica 2010, enfrentando a los “Bafana Bafana”, ahora como locales en el D.F.
República Checa y Corea del Sur completan una zona absolutamente abierta en torno a los pronósticos de quiénes serán los dos países que clasificarán a los dieciseisavos de final. Acá te contamos de cómo quedaron conformadas las nóminas de cada elenco del Grupo A.
México
Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, CHP).
Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú. RUS), Johan Vásquez (Genoa, ITA), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, PB).
Centrocampista: Álvaro Fidalgo (Betis, ESP), Brian Gutiérrez (Chivas), Orbelín Pineda (AEK Atenas, GRE), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid, ESP), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscú, RUS), Edson Álvarez (West Ham, ING), César Huerta (Anderlecht, BEL).
Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Chivas), Santiago Giménez (Milan, ITA), Raúl Jiménez (Fulham, ING), Julián Quiñones (Al Qadsiah, SAU), Alexis Vega (Toluca).
Sudáfrica
Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96, ALE), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde FK, NOR), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, USA), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs, USA), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, USA)
Centrocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela, POR), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley, ING), Thapelo Maseko (AEL Limassol, CHP)
Corea del Sur
Porteros: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo, JAP), Song Bum Keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-Woo (Ulsan HD)
Defensas: Kim Moon-Hwan (Daejon Hana), Kim Min-Jae (Bayern Múnich, ALE), Kim Tae-Hwan (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Jeonbuk Hyundai), Seol Young-Woo (Estrella Roja, SER), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach, ALE), Lee Ki-Hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-Seok (Austria Viena, AUS), Lee Han-Beom (Midtjylland, DIN), Cho Yumin (Sharjah FC, UAE)
Centrocampistas: Kim Jin-Gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-Ho (Stoke City, ING), Paik Seung-Ho (Brimingham City, ING), Yang Hyun-Jun (Celtic, ESC), Eom Ji-Sung (Swansea City, ING), Lee Kang-In (PSG, FRA), Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD), Lee Jjae-Sung (Mainz 05, ALE), Hwang In-Beom (Feyenoord, PB), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton, ING)
Delanteros: Song Heung-Min (LA FC, USA), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas, TUR), Cho Gue-Sung (Midtjylland, DIN).
República Checa
Porteros: Lukas Hornicek (SC Braga, POR), Matej Kovar (PSV, PB), Jindrich Stanek (Slavia Praga).
Defensas: Ladislav Krejci (Wolverhampton, ING), Robin Hranac (Hoffenheim, ALE), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Zima (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim, ALE).
Centrocampistas: Tomas Soucek (West Ham, ING), Michal Sadilek (Slavia Praga), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexander Sojka (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hraed Kralove), David Doudera (Slavia Praga), Pavel Sulc (Olympique Lyon, FRA), Denis Visinsky (Viktoria Plzen).
Delanteros: Patrick Schick (Bayer Leverkusen, ALE), Lukas Provod (Slavia Praga), Adam Hlozek (Hoffenheim, ALE), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Tomas Chory (Slavia Praga).
