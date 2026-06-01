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Presidente Kast alude al deporte en su primera Cuenta Pública: anuncia plan de construcción de recintos deportivos

El mandatario también valoró la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Carlos Madariaga

Presidente Kast alude al deporte en su primera Cuenta Pública: anuncia plan de construcción de recintos deportivos

Presidente Kast alude al deporte en su primera Cuenta Pública: anuncia plan de construcción de recintos deportivos / Agencia Uno

En su primera Cuenta Pública desde que asumió el cargo en marzo, el Presidente Kast aludió al deporte durante su discurso ante el Congreso.

En primer término, valoró la agilidad con la que se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas que, entre otras cosas, marca la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.

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“Con esta normativa, fortalecemos la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como la multipropiedad, los conflictos de interés y la opacidad en la propiedad de las instituciones”, recalcó el mandatario, junto con aludir nuevamente al tema de los estadios.

Ya la semana pasada había mencionado la chance de mejorar los estadios en el país. “Estableceremos una mesa de trabajo para impulsar un plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio para desarrollar sus actividades. Es un llamado a Chile entero y ahí el Estado puede contribuir, convirtiéndose en un articulador de estas grandes iniciativas, con el compromiso y acción junto con el ámbito privado”, planteó el Presidente Kast, haciendo un guiño, para muchos, a una chance de que la U de Chile se pueda ver beneficiada con su recinto propio.

También resaltó la intención de que la actividad deportiva tenga protagonismo en Chile. “El deporte es una escuela de carácter. Enseña disciplina, perseverancia, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto por las reglas y capacidad de superación. Queremos que el deporte acompañe a las personas durante toda la vida, desde la infancia hasta los años dorados, porque el deporte mejora la vida de todas las personas y fortalece el tejido social del país”, concluyó en torno a sus menciones respecto al desarrollo deportivo.

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