“Miserable”: Claudia Schmidt arremetió contra conocido rostro de televisión tras poner en duda enfermedad de su marido

Esta semana, la modelo uruguaya, Claudia Schmidt respondió con todo y trató de “irresponsable” y “miserable” a Francisca García-Huidobro luego de los dichos de la animadora de Primer Plano.

En la última emisión del programa de farándula, García-Huidobro emplazó directamente a la uruguaya y puso en duda el cáncer que aqueja al marido de esta, todo debido a la denuncia que hizo pública Leonardo Farkas el pasado viernes.

“¿En qué situación se encuentra el marido de Claudia Schmidt? ¿Ellos siguen casados? Ella dijo que él estaba muy enfermo", comenzó.

“Porque entiendo que en algún programa ella podría haber comentado que su marido, su ex, no sé, estaría con problemas de salud. Y yo tengo entendido que eso es completamente falso”, agregó ‘Fran’.

“Yo que el canal estaría cuestionándome qué clase de conductora tengo en pantalla”

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Schmidt salió al paso y le respondió a Francisca García-Huidobro, además de mostrar imágenes de una intervención quirúrgica a la que se habría sometido su esposo, John Bogdan.

“Este es un mensaje para ti, Fran García-Huidobro: instalar la duda en un programa de televisión de una persona que sufre un cáncer, te hace una miserable”, dijo la uruguaya.

“Y hablar sin pruebas, una irresponsable. Yo que el canal estaría cuestionándome qué clase de conductora tengo en pantalla”, cerró.