;

“Miserable”: Claudia Schmidt arremetió contra conocido rostro de televisión tras poner en duda enfermedad de su marido

“Y hablar sin pruebas, una irresponsable. Yo que el canal estaría cuestionándome qué clase de conductora tengo en pantalla”, comentó la uruguaya.

Nicolás Lara Córdova

“Miserable”: Claudia Schmidt arremetió contra conocido rostro de televisión tras poner en duda enfermedad de su marido

Esta semana, la modelo uruguaya, Claudia Schmidt respondió con todo y trató de “irresponsable” y “miserable” a Francisca García-Huidobro luego de los dichos de la animadora de Primer Plano.

En la última emisión del programa de farándula, García-Huidobro emplazó directamente a la uruguaya y puso en duda el cáncer que aqueja al marido de esta, todo debido a la denuncia que hizo pública Leonardo Farkas el pasado viernes.

Revisa también:

ADN

¿En qué situación se encuentra el marido de Claudia Schmidt? ¿Ellos siguen casados? Ella dijo que él estaba muy enfermo", comenzó.

“Porque entiendo que en algún programa ella podría haber comentado que su marido, su ex, no sé, estaría con problemas de salud. Y yo tengo entendido que eso es completamente falso”, agregó ‘Fran’.

“Yo que el canal estaría cuestionándome qué clase de conductora tengo en pantalla”

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Schmidt salió al paso y le respondió a Francisca García-Huidobro, además de mostrar imágenes de una intervención quirúrgica a la que se habría sometido su esposo, John Bogdan.

“Este es un mensaje para ti, Fran García-Huidobro: instalar la duda en un programa de televisión de una persona que sufre un cáncer, te hace una miserable”, dijo la uruguaya.

“Y hablar sin pruebas, una irresponsable. Yo que el canal estaría cuestionándome qué clase de conductora tengo en pantalla”, cerró.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad