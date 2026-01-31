;

¿Es legal? Playa chilena es utilizada para investigaciones universitarias y genera polémica entre turistas

Usuarios denunciaron el uso del recinto como balneario, lo que desató la controversia entre quienes visitan el lugar.

Estamos en plena temporada estival, lo que significa que muchos chilenos y chilenas aprovechan de visitar el borde costero a lo largo del país.

No obstante, una playa de la región de Valparaíso causó gran polémica entre los veraneantes, ya que su uso es netamente para la investigación universitaria. No obstante, algunos turistas la utilizan como balneario.

Se trata de la Playa Montemar, ubicada en Reñaca, región de Valparaíso. En el noticiero de Chilevisión expusieron que el recinto es una concesión de la Universidad de Valparaíso para realizar investigaciones científicas.

De hecho, en el lugar abundan los carteles alertando que la playa no es un balneario y que es un recinto de acceso restringido. Sin embargo, algunos turistas han sido detectados utilizando el recinto como un balneario, pese a que está prohibido.

En diálogo con CHV, el capitán Sebastián Rodríguez, de la Capitanía Puerto de Valparaíso, explicó que “en este lugar convive una concesión marítima otorgada a la Universidad de Valparaíso, un área de manejo otorgada a pescadores y una playa de acceso público”.

Por otro lado, la bióloga marina de la Universidad de Valparaíso, Pilar Muñoz, sostuvo al medio antes citado que “la concesión indica que nosotros no podemos impedir el paso a las personas”.

“Sin que exista actualmente una norma que prohíba el ingreso de quienes disfrutan de este lugar”, cerró Rodríguez.

