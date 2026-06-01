“¿La hospitalización viene incluida?“: usuarios critican a Kathy Orellana tras polémica publicación en redes sociales

Hace unos días se dio a conocer que Katherine Orellana sufrió una grave complicación médica que la tuvo al borde de la muerte.

La exparticipante de Rojo estuvo en riesgo vital luego de sufrir un shock séptico provocado por una perforación en parte de su intestino.

En conversación con Primer Plano, la cantante comentó que todo ocurrió debido a que tenía “unas úlceras que fueron desde el bypass gástrico” y que no se había cuidado.

“Es súper irresponsable seguir difundiendo pastillas mágicas”

Este lunes, Kathy Orellana volvió a generar revuelo tras realizar una publicación en su cuenta de Instagram donde promocionó unos medicamentos para bajar de peso.

Según el posteo, el producto prometía desintoxicar el organismo y ayudar a perder peso. “Te ayudo desde mi testimonio y de muchas”, comentó Orellana en la publicación, la que rápidamente generó diversas críticas.

Diversos usuarios cuestionaron duramente a la cantante debido a la situación médica que enfrentó recientemente y que la mantuvo en riesgo vital.

“Toda la buena onda, Kathy. De verdad te lo digo con respeto, pero siento que es súper irresponsable seguir difundiendo productos detox o pastillas mágicas”; “¿La hospitalización viene incluida?”; “Va a seguir”, fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

Tras las críticas, Kathy Orellana decidió eliminar la publicación de sus redes sociales.