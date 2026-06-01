“Hay que pararse de igual a igual contra ellos”: La Roja llega a Portugal junto a campeones de la Champions League con el PSG / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Este lunes por la mañana, la selección chilena hizo su arribo a Lisboa de cara al comienzo de su preparación para el amistoso del sábado, cuando se midan ante Portugal.

El elenco nacional cuenta entre sus principales figuras con el defensa Gabriel Suazo, los volantes Felipe Loyola y Vicente Pizarro, además de los delanteros Darío Osorio y Lucas Cepeda. A ellos también se suma la gran novedad de la nómina, el suizo-chileno Nils Reichmuth.

Un dato curioso es que, en paralelo al arribo de La Roja a Lisboa, también llegaron a la capital lusa los portugueses que fueron campeones de la Champions League con el PSG el pasado sábado, con Vitinha, Joao Neves y Gonzalo Ramos compartiendo terminal aéreo con el elenco nacional.

“Bien, preparándonos para el desafío. Hay que pararse de igual a igual con ellos”, comentó brevemente, en diálogo con ADN Deportes, el volante Felipe Loyola.

“Lindo desafío”, complementó también a la pasada el lateral Gabriel Suazo, ya empapándose del trabajo que harán junto a La Roja de cara al amistoso contra Portugal el sábado en Oeiras.