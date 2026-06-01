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Ecuador zanja el futuro de Omar Carabalí de cara al Mundial 2026

Aunque estuvo en la prenómina, el portero de O’Higgins no disputará la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Ecuador zanja el futuro de Omar Carabalí de cara al Mundial 2026

Ecuador zanja el futuro de Omar Carabalí de cara al Mundial 2026 / Eurasia Sport Images

Una de las últimas selecciones sudamericanas en oficializar su listado de nominados para el Mundial 2026 fue Ecuador.

Los de la mitad del mundo ratificaron a sus principales figuras de cara a la cita planetaria, incluyendo al campeón de la Champions League con el PSG, Willian Pacho; además del lateral Piero Hincapié, el volante Moisés Caicedo y el experimentado atacante Enner Valencia, que disputará su tercera Copa del Mundo.

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En Chile, había expectación en torno a esta nómina considerando que Omar Carabalí cambió su nacionalidad ante FIFA y estuvo incluído en la prenómina de Sebastián Beccacece.

Sin embargo, el portero de O’Higgins quedó fuera de la citación definitiva y solo quedará pendiente en caso de problemas físicos de alguno de los arqueros.

Quienes fueron convocados para defender el arco de Ecuador en el Mundial 2026 serán Hernán Galíndez, exjugador de la U de Chile y que hoy milta en Huracán de Argentina; Gonzalo Valle, de la Liga Deportiva Universitaria; y Moisés Ramírez, del Kifisia de Grecia.

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