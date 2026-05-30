Vuelve a ser el rey de Europa: PSG derrota al Arsenal en penales y se corona bicampeón de la Champions League

En una infartante definición a penales, el PSG derrotó al Arsenal y se consagró bicampeón de la UEFA Champions League este sábado, en el Puskás Aréna de Budapest.

Los “Gunners” dieron el primer golpe del partido con un tempranero gol de Kai Havertz. Tras un carrerón por la banda, el alemán ingresó al área rival y sacó un potente disparo para anotar el 1-0 al minuto 5.

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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El empate del cuadro francés llegó en el segundo tiempo, mediante un lanzamiento penal. Ousmane Dembélé fue el encargado de patear desde los doce pasos, marcando el 1-1 al minuto 64.

¡¡EL MOSQUITO NO FALLÓ E IGUALÓ EL PARTIDO!! DEMBÉLÉ LE GANÓ EL DUELO A RAYA Y MARCÓ EL 1-1 DEL PSG VS. ARSENAL.



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Tras el empate del PSG, el marcador permaneció igualado 1-1 hasta el término del tiempo reglamentario, por lo que el encuentro se siguió jugando en el alargue, donde ninguno logró anotar el gol que desequilibrara el resultado.

Finalmente, todo se definió en la tanda de penales. En esta instancia decisiva, Nuno Mendes falló su lanzamiento en el PSG, mientras que Eberechi Eze y Gabriel Magalhães erraron en el Arsenal.

De esta manera, el conjunto de París terminó quedándose con el título de la Champions League por segundo año consecutivo, consolidándose como el mejor equipo de Europa.