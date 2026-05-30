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Vuelve a ser el rey de Europa: PSG derrota al Arsenal en penales y se corona bicampeón de la Champions League

Nuno Mendes falló su lanzamiento en el PSG, mientras que Eberechi Eze y Gabriel Magalhães erraron en el Arsenal.

Daniel Ramírez

Paris Saint-Germain&#039;s Ousmane Dembele (centre) celebrates with team-mates Vitinha (left) and Fabian Ruiz after scoring their side&#039;s first goal of the game from the penalty spot during the UEFA Champions League Final at the Puskas Arena, Budapest. Picture date: Saturday May 30, 2026. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images)

Paris Saint-Germain's Ousmane Dembele (centre) celebrates with team-mates Vitinha (left) and Fabian Ruiz after scoring their side's first goal of the game from the penalty spot during the UEFA Champions League Final at the Puskas Arena, Budapest. Picture date: Saturday May 30, 2026. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images) / Nick Potts - PA Images

En una infartante definición a penales, el PSG derrotó al Arsenal y se consagró bicampeón de la UEFA Champions League este sábado, en el Puskás Aréna de Budapest.

Los “Gunners” dieron el primer golpe del partido con un tempranero gol de Kai Havertz. Tras un carrerón por la banda, el alemán ingresó al área rival y sacó un potente disparo para anotar el 1-0 al minuto 5.

El empate del cuadro francés llegó en el segundo tiempo, mediante un lanzamiento penal. Ousmane Dembélé fue el encargado de patear desde los doce pasos, marcando el 1-1 al minuto 64.

Tras el empate del PSG, el marcador permaneció igualado 1-1 hasta el término del tiempo reglamentario, por lo que el encuentro se siguió jugando en el alargue, donde ninguno logró anotar el gol que desequilibrara el resultado.

Finalmente, todo se definió en la tanda de penales. En esta instancia decisiva, Nuno Mendes falló su lanzamiento en el PSG, mientras que Eberechi Eze y Gabriel Magalhães erraron en el Arsenal.

De esta manera, el conjunto de París terminó quedándose con el título de la Champions League por segundo año consecutivo, consolidándose como el mejor equipo de Europa.

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