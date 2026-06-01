Con su máxima figura del Mundial Sub 20 en Chile y un ícono en portería: México oficializa su nómina al Mundial 2026 / Jam Media

México ratificó durante las últimas horas su nómina de jugadores de cara a la próxima Copa del Mundo.

Javier Aguirre citó a la mayoría de los aztecas que miltan en Europa, donde destacan el defensa del Genoa, Johan Vásquez; los volantes Edson Álvarez (Fenerbahce) y Álvaro Fidalgo (Real Betis); además del atacante Raúl Jiménez, del Fulham.

La gran duda estaba en si Alexis Vega estaría en condiciones físicas de ser citado, pero el “Vasco” finalmente optó por el atacante del Toluca.

Otros de los nombres propios es el joven Gilberto Mora, que con 17 años fue una de las figuras del “Tri” en el Mundial Sub 20 disputado en Chile el año pasado y que tendrá su primera citación a una Copa del Mundo adulta.

Además, pese a las dudas, México tendrá en su nómina al veterano portero Guillermo Ochoa, que a sus 40 años disputará la sexta cita planetaria de su historia, igualando a otras dos leyendas del fútbol mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.