“Ni una vez”: Fundación Iguales cuestiona omisión de personas LGBTQ+ en Cuenta Pública del Presidente Kast

La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast abrió cuestionamientos desde organizaciones de la diversidad sexual, luego de que no se realizaran menciones a políticas o avances relacionados con personas LGBTQ+ durante el discurso presidencial.

Tras la intervención del Mandatario, centrada principalmente en seguridad, control fronterizo y crimen organizado, la Fundación Iguales manifestó su preocupación a través de redes sociales, acusando falta de avances en iniciativas vinculadas a derechos de las diversidades.

“La Cuenta Pública 2026 no mencionó a las personas LGBTQ+ ni una vez”, señaló la organización en su cuenta de X. Junto con ello, afirmaron que la implementación de la Ley de Convivencia Escolar está “detenida”, mientras que la nueva Ley de Adopción se encuentra “paralizada”.

La fundación también aseguró que la reforma a la Ley Antidiscriminación y la propuesta de Ley de Educación Sexual Integral permanecen “sin agenda” bajo la actual administración.

Las críticas se suman a otro episodio ocurrido en marzo, cuando el Gobierno decidió no adherir a una declaración impulsada en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre protección de los derechos de las personas LGBTI+, en la primera participación del Ejecutivo de Kast ante el organismo internacional.