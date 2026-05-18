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Gabriel Boric no asistirá a Cuenta Pública de Kast: expresidente viajará a Europa

El exmandatario presentó sus excusas al Congreso y participará en actividades en Alemania, Gales e Inglaterra.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

El expresidente Gabriel Boric Font no asistirá a la próxima Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, programada para el lunes 1 de junio.

Según se informó, la oficina del exmandatario presentó por escrito las excusas correspondientes al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados, debido a que estará fuera del país.

La ausencia se produce en medio de una agenda internacional que llevará al exjefe de Estado a Europa. De acuerdo con el comunicado, Boric participará en el Berlin Forum on Global Cooperation, Hay Festival en Gales, y foro en British Library en Londres”.

La agenda internacional de Gabriel Boric en Europa

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El primer hito será este martes 19 de mayo en Alemania, donde el exmandatario participará en el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, organizado por la Fundación Heinrich Böll. La actividad reunirá a más de 200 líderes políticos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil de Europa, África, Asia y América Latina.

Posteriormente, el domingo 31 de mayo, Boric participará en dos paneles del Hay Festival, en Gales, uno de los encuentros culturales más reconocidos de Europa. Allí compartirá una conversación con Chrystia Freeland, ex vice primera ministra de Canadá, junto al periodista británico Edward Stourton, con amplia trayectoria en la BBC.

Ese mismo día, el expresidente sostendrá otra conversación con Jon Lee Anderson, periodista de investigación y cronista estadounidense reconocido por sus coberturas de conflictos armados y perfiles de líderes políticos.

La última actividad informada será el lunes 1 de junio en la British Library, en Londres. Ese día, a las 19:00 hora local, Boric participará en un conversatorio con Isabel Hilton, periodista británica especializada en política internacional, clima y derechos humanos.

Precisamente esa actividad coincide con la jornada de la Cuenta Pública en Chile, motivo por el cual su oficina comunicó formalmente su ausencia ante ambas corporaciones del Congreso.

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