Qué dice la psicología sobre quienes guardan objetos de la infancia de sus hijos durante años / Carol Yepes

Dibujos, fotografías, cuadernos escolares y pequeños objetos de la infancia suelen acumularse en cajas o álbumes familiares durante años.

Aunque muchas personas atribuyen esta costumbre a la nostalgia, la psicología sostiene que estos recuerdos pueden cumplir una función emocional mucho más profunda.

Según los especialistas, estos objetos ayudan a reforzar la memoria autobiográfica, es decir, aquella relacionada con experiencias importantes de la vida.

Además, diversos estudios apuntan a que este hábito contribuye a mantener una sensación de continuidad personal y conexión con la historia familiar.

Por ello, para muchos expertos guardar las cosas de los hijos representa una manera de preservar experiencias valiosas y mantener vivos los vínculos afectivos.

Beneficios de guardar recuerdos de los hijos

Fortalecen la memoria y los recuerdos familiares

Refuerzan los vínculos afectivos

Generan emociones positivas y bienestar

Ayudan a mantener la historia familiar

Favorecen la sensación de identidad y pertenencia

Permiten reconectar con momentos significativos del pasado

Pueden brindar seguridad emocional en momentos difíciles