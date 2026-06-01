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Qué dice la psicología sobre quienes guardan objetos de la infancia de sus hijos durante años

Detrás de esta costumbre existe una explicación mucho más profunda de lo que parece.

Javiera Rivera

Qué dice la psicología sobre quienes guardan objetos de la infancia de sus hijos durante años

Qué dice la psicología sobre quienes guardan objetos de la infancia de sus hijos durante años / Carol Yepes

Dibujos, fotografías, cuadernos escolares y pequeños objetos de la infancia suelen acumularse en cajas o álbumes familiares durante años.

Aunque muchas personas atribuyen esta costumbre a la nostalgia, la psicología sostiene que estos recuerdos pueden cumplir una función emocional mucho más profunda.

Según los especialistas, estos objetos ayudan a reforzar la memoria autobiográfica, es decir, aquella relacionada con experiencias importantes de la vida.

Además, diversos estudios apuntan a que este hábito contribuye a mantener una sensación de continuidad personal y conexión con la historia familiar.

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Por ello, para muchos expertos guardar las cosas de los hijos representa una manera de preservar experiencias valiosas y mantener vivos los vínculos afectivos.

Beneficios de guardar recuerdos de los hijos

  • Fortalecen la memoria y los recuerdos familiares
  • Refuerzan los vínculos afectivos
  • Generan emociones positivas y bienestar
  • Ayudan a mantener la historia familiar
  • Favorecen la sensación de identidad y pertenencia
  • Permiten reconectar con momentos significativos del pasado
  • Pueden brindar seguridad emocional en momentos difíciles
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Unemployed stress father while teaching his daughter to drawing at home to relax of impact from corona-virus, lock-down from government. / Nitat Termmee

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