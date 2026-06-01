Terremoto afectó al sur de Italia: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Este lunes un terremoto afectó a la región de Calabria al sur de Italia. El sismo se sintió en Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio.
Este lunes un terremoto se registró en la zona sur de Italia y que afectó a diversas regiones de dicho país.
Según información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo tuvo lugar a las 00:12 hora local (18:12 hora de Chile) y tuvo una magnitud de 6,2.
El epicentro fue localizado en el mar, frente a la costa de Cosenza, a 17 kilómetros al suroeste de Scarcelli, en la región de Calabria.
Según información de la Corriere della Sera, el sismo se percibió en Palermo, Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio.
Por el momento no se han reportado daños, pero las autoridades continúan monitoreando la situación.
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