Operativo migratorio de la PDI en la “Pequeña Caracas” encuentra a 53 extranjeros irregulares en Estación Central

Con un despliegue de 80 detectives, la PDI realizó este lunes un operativo de fiscalización migratoria en Estación Central, específicamente en el sector de calle Toro Mazote, conocido como la “Pequeña Caracas”. El procedimiento dejó a 53 ciudadanos extranjeros denunciados por ingreso irregular al país.

La fiscalización se enmarcó en un operativo desarrollado a nivel nacional y tuvo como foco controles de identidad y migratorios, además de la detección de personas con órdenes judiciales vigentes y la incautación de sustancias ilícitas.

El prefecto Pablo Garay, de la Prefectura de Migración y Policía Internacional Metropolitana, explicó que “estamos practicando fiscalizaciones de ciudadanos extranjeros, donde buscamos principalmente perfiles criminales que también converjan con los migratorios”.

Respecto a la situación de las personas controladas, Garay aclaró que no fueron detenidas, sino que “van a incorporarse a la tramitación de las denuncias migratorias”.

Deberán corroborar la identidad de los fiscalizados

En esa línea, agregó que “la situación de ellos son extranjeros irregulares, infractores a la ley de migraciones, por lo tanto, corresponde el informe hacia la autoridad migratoria, que es el Servicio Nacional de Migraciones, y luego quedan bajo control nuestro con firma semanal”.

Además, el prefecto señaló que aún no se confirma si alguno de los 53 fiscalizados mantiene una orden de detención vigente, ya que las identidades deberán ser corroboradas en el cuartel policial mediante fotografías, huellas dactilares y consultas a bases de datos, incluso de Interpol.

“Por el momento no lo confirmamos, por cuanto son informaciones que realmente tenemos que trabajar en el cuartel”, sostuvo Garay.