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VIDEO. “Los últimos meses fueron difíciles en Colo Colo, pasaron muchas cosas; a veces el fútbol es un poco injusto”

Esteban Pavez se desahogó sobre su compleja salida del “Cacique” tras consagrarse campeón del fútbol peruano con Alianza Lima.

Javier Catalán

Foto: @ClubALoficial

Foto: @ClubALoficial

Este sábado recién pasado, Alianza Lima goleó por 3-0 a UTC Cajamarca y se consagró campeón del Torneo Apertura de Perú con una fecha de anticipación.

Uno de los futbolistas que levantó el trofeo con los “íntimos” fue Esteban Pavez, volante que llegó al cuadro limeño tras dejar Colo Colo a comienzos de este 2026.

El mediocampista de 36 años recordó su dolorosa salida del Estadio Monumental tras celebrar el título en Perú y aseguró que hoy atraviesa un gran momento luego de cerrar abruptamente su historia con los albos.

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“Venía con muchas ganas. Fue importante el llamado de Pablo Guede y Franco Navarro. Contento con lo que se hizo ahora, obviamente vamos a celebrar este momento. El grupo es muy humilde y me han recibido bien desde el primer día”, señaló el “Huesi” en conversación con Movistar Deportes.

Sobre su arribo a Alianza Lima, luego de dejar el club donde se formó con una relación completamente rota con los hinchas, agregó: “Estoy feliz, el año pasado los últimos seis meses fueron difíciles en Colo Colo, pasaron muchas cosas; a veces el fútbol es un poco injusto, pero con perseverancia y trabajo las cosas se logran”, cerró Pavez.

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