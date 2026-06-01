Sorpresa total: exentrenador de La Roja vuelve a trabajar en el fútbol chileno

Lautaro de Buin pasa por un gran momento en la Tercera División A, siendo el puntero de la tabla con 19 puntos y uno de los favoritos para ascender a la Segunda División y volver al fútbol profesional chileno.

A esta gran inicio de temporada, ahora le sumarán una gran suma de experiencia en los despachos, ya que mediante sus redes sociales, los “Toquis del Maipo” anunciaron la contratación de Juvenal Olmos como gerente deportivo.

“Reconocido por su destacada trayectoria en el fútbol chileno, tanto como jugador y como entrenador de la Selección Chilena, como en clubes de la importancia de Universidad Católica y Unión Española, Juvenal se integra a nuestra institución para aportar toda su experiencia, liderazgo y conocimiento al desarrollo de nuestro proyecto deportivo“, escribieron desde el club en su presentación en Instagram.

La última vez que el exentrenador de La Roja trabajó en el fútbol fue en 2018, cuando dirigió a los Tiburones Rojos de Veracruz, pero solo alcanzó a estar 10 partidos en el club mexicano.

Desde entonces, había estado dedicado a las comunicaciones, con una destacada participación en TNT Sports, donde fue comentarista y panelista de diversos programas del fútbol chileno.

“Estamos convencidos de que su visión y capacidad serán fundamentales para continuar construyendo el futuro del Toqui del Maipo y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como institución. Le damos una afectuosa bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa junto a nuestra familia aurinegra”, cerraron desde Lautaro de Buin en la presentación de Olmos.